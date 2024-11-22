النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

بدأت النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، التحقيق في دهس عامل دليفري بسيارة ملك الشيف الشربيني أمام كمبوند زايد 2000.

وكشفت مصادر قيام المتهم (ابن زوجة الشيف الشربيني) بتسليم نفسه، حيث اصطحبه الشيف الشربيني إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد أول وتم إخطار النيابة العام وترحيله لسراي النيابة لبدء التحقيق معه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث ابن الزوجة الثانية للشيف الشربيني وليس ابنه.

الداخلية تكشف ملابسات حادث ابن زوجة الشيف الشربيني

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة ابن زوجة الشيف الشربيني، بدراجة نارية ووفاة قائدها بالجيزة وتحفظ أجهزة الأمن على الشيف الشربيني وابن زوجته.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام سيارة الشيف الشربيني بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

وكان قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربًا.

وفي وقت لاحق، حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب 16 سنة – لا يحمل رخصة قيادة" وقال: إن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربًا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها وابن زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا