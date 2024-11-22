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قبل مباراة الغد، تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

الزمالك والمصري،
الزمالك والمصري، فيتو

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها غدًا السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب. 

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي قبل موقعة الغد في الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي 

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت فإن الزمالك والمصري تواجها في 109 مباريات في جميع البطولات. 

استطاع الزمالك الفوز في 60 مباراة فيما فاز المصري البورسعيدي 23 مباراة وحسم التعادل 26 مباراة. 

سجل لاعبو الزمالك 157 هدفًا، فيما سجل لاعبو المصري 86 هدفًا. 

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.  

الزمالك 
الزمالك 

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي 

وتأكد افتقاد الزمالك أمام المصري كلا من محمد شحاتة ومحمد السيد لاعب خط الوسط، وسيدي ندياي، ومحمد حمدي،  ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي. 

وسوف يخضع أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي لاختبار طبي، خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم أمر مشاركتهما في المباراة المقبلة من عدمه.

 

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