محافظ أسوان يتفقد سوق شارع بورسعيد ويوجه بإزالة الإشغالات (صور)

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لعدد من المشروعات الخدمية بمركز كوم أمبو على تفقد سوق شارع بورسعيد، والأسواق الجانبية الملحقة به، والتي تقع وسط المدينة، مع قيامه بمشاهدة السوق بشكل كامل من أعلى الكوبري.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في أسوان

ووجه المحافظ بضرورة قيام حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات فى السوق لتوفير سهولة الحركة للمواطنين داخل الشارع.

كما تفقد المحافظ عدد من الصيدليات والمحلات، مشددًا على ضرورة إبراز الأسعار بشكل واضح على المنتجات المعروضة من الخضر والفاكهة، وخلال زيارته برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن يتم العمل على قدم وساق من أجل تفريغ مدينة كوم أمبو من التكدس داخل سوق بورسعيد والأسواق الجانبية من العشوائية والباعة الجائلين وذلك من خلال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء سوق حضارية بكوم أمبو بعد تخصيص مساحة 5 أفدنة فى موقع متميز بوسط المدينة.

وأضاف أنه يتم حاليًا بدء الخطوات التنفيذية من خلال اعتماد الرسومات والتصميمات الهندسية، والتى تأتى وفقًا لرؤية متكاملة تستهدف تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا السوق الحضارية، وبالتوازي يتم التخطيط الجيد لهذه السوق بشكل متناسق ونموذجى، ويراعى فيه توافر كافة الخدمات والمرافق لاستيعاب الباعة الجائلين وتفريغ المدينة من العشوائيات والإشغالات، وتحقيق السيولة المطلوبة للمارة والمركبات داخل مدينة كوم أمبو على الوجه الأكمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا