حافلة بيراميدز تصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة البنك الأهلي (صور)

وصل فريق بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ويحل البنك الأهلي ضيفًا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على إستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز بيراميدز للمنافسة على الصدارة والبنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول وتحسين وضعه بجدول الدوري

وفاز بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية وتعادل البنك الأهلي سلبيا مع فاركو.

ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي

يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من تعادل وانتصار بينما يأتي البنك الأهلي بالمركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري وذلك برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة.

طارق مصطفى يعود لقيادة البنك الأهلي

ويعود طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لقيادة الفريق من أرض الملعب، بعدما قاده من المدرجات في مباراة فاركو الأخيرة وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة، عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

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