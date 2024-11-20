بيراميدز يفتح ملف تجديد عقد الكرتي

فتح مسئولو نادي بيراميدز ملف تجديد تعاقد المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق السماوي، بناء علي قرار المدير الفني للفريق، وينتهي عقد الكرتي بنهاية الموسم الحالي، ويسعي النادي للحفاظ علي اللاعب قبل انتقاله إلي أي ناد اخر.

وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين للتوصل الي اتفاق يرضي الطرفين وتوقيع الكرتي علي التجديد بشكل رسمي.

ورفض مسئولو بيراميدز فكرة رحيل الكرتي الي أي نادي سواء الأهلي او الزمالك كما تردد.

يذكر أن عقد ثنائي فريق بيراميدز محمد الشيبي وبلاتي توريه ممتد لنهاية 2026 وجار تمديد عقديهما موسمين إضافيين كما أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع الشيبي للحصول علي خدماته يناير القادم.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم ٢٢ نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

بيراميد يفوز علي الجونة وديا

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على الجونة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، وضربة بداية بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي بيراميدز في اللقاء، يوسف أوباما في الشوط الأول، ومروان حمدي في الشوط الثاني.

جراحة في الأنف لمدافع بيراميدز



وخضع مدافع نادي بيراميدز أحمد سامي لعملية لعلاج كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة الفريق الودية أمام نادي الجونة استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن سامي سيبدأ خلال أيام تدريبات خاصة للحفاظ على لياقته البدنية، وسيرتدي قناعا واقيا للوجه والأنف خلال الفترة المقبلة، مع عدم الدخول في التحامات لمدة ٣ أسابيع قبل العودة والمشاركة بصورة طبيعية بعدها.

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