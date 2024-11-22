منطقة سوهاج الأزهرية تعلن بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بالحصة

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية اليوم عن بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الأجر " الحصة "، غدًا السبت الموافق 2024/11/23م ولمدة خمسة عشر يومًا، وبناءً على الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ستكون التقديمات فى الإدارة التابع لها المتقدم، ولن تقبل طلبات في المنطقة تسهيلًا على المتقدمين ومنعًا للازدحام.



الأوراق المطلوبة:

١. أصل المؤهل وعدد (٤) صور منه.

٢. الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

٣. عدد (٤) صور من بطاقة الرقم القومي.

٤. عدد (٤) صور من شهادة الميلاد.

٥. حافظة مستندات.

٦. إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد.



الشروط والأحكام:

١. بالنسبة للعلوم العربية والشرعية لا بد أن يكون المؤهل أزهريا.

٢. بالنسبة للعلوم الثقافية يقبل المؤهل الأزهري أو العام بشرط أن يكون تربويا أو حاصلا على دبلوم تربوي.

٣. لا يقل التقدير عن جيد

٤. لا تزيد السن على ٤٠ سنة.

٥. يجوز التقديم على إدارتين وعلى مرحلتين.

٦. لا بد من وجود المتقدم بنفسه.

٧. لا يجوز التقديم عن طريق البريد.

٨. لا يجوز التقديم بعد نهاية الفترة المحددة خمسة عشر يومًا.

١٠. لاتقبل أي طلبات ناقصة أو مخالفة لهذه الشروط.

١١. يقوم المتقدم بتسليم الأوراق والمستندات بالعدد ويتسلم إيصالا مختوما بالشعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا