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افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة إجمالية 9 ملايين و700 ألف جنيه بالبحيرة

افتتاح مسجد بالبحيرة
افتتاح مسجد بالبحيرة

 افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة بمراكز (حوش عيسى، كفر الدوار، أبو حمص) بتكلفة إجمالية 9 ملايين و700 ألف جنيه في ضوء الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

 

افتتاح مسجد عمر بك خليل بقرية البسلقون - كفر الدوار على مساحة 81 م2

 حيث تم افتتاح مسجد زيادة بعزبة زيادة - حوش عيسى على مساحة 410 م بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، مسجد عمر بك خليل بقرية البسلقون - كفر الدوار على مساحة 81 م2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، مسجد التوحيد  بقرية كوم البركة - كفر الدوار على مساحة 570 م2 بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، مسجد الرحمن بقرية بلقطر الشرقية- أبو حمص على مساحة 560 م 2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

 

عنوان خطبة الجمعة  “ أنت عند الله غال ”

 وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان  " انت عند الله غال " ان اللهُ خلق الإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  وان هَذَا الإِنْسَانَ المُكَرَّمَ المُبَجَّلَ لَا يَجُوزُ الانْتِقَاصُ مِنْهُ بِأَيِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ، وجَعَلَ اللهُ تَعَالَى حُرْمَتَهُ أَعْظَمَ المُقَدَّسَاتِ، والانْتِقَاصَ مِنْهُ مِنْ أَشَدِّ المُحَرَّمَاتِ، فَكَيْفَ يَجْسُرُ إِنْسَانٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ عَظَمَةِ مَا عَظَّمَهُ اللهُ؟! إِنَّ كُلَّ صُوَرِ الإِسَاءَةِ لِلإِنْسَانِ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ أَشْكَالِ النَّيْلِ مِنْ كَرَامَةِ الإِنْسَانِ مُجَرَّمَةٌ، إِنَّهَا اعْتِدَاءٌ وَظُلْمٌ وَتَجَاوُزٌ عَظِيمٌ.

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بالبحيرة 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 الأوقاف الجمعة حوش عيسى كفر الدوار أبو حمص وزارة الأوقاف

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