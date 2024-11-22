في ذكرى تأسيس البلوجرانا، ميسي يتفاعل مع أغاني برشلونة (فيديو)

تفاعل ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق مع أغاني النادي الرسمية في ذكرى تأسيس النادي رقم 125.

ونشر حساب برشلونة مقطع لميسي أثناء تفاعله مع أغاني النادي، وعلق: “هكذا تفاعل ليو ميسي مع الأغاني الثلاث المرشحة لمسابقة النشيد الرسمي للذكرى 125 لتأسيس نادي برشلونة”.

🚨🎶 هكذا تفاعل ليو ميسي مع الأغاني الثلاث المرشحة لمسابقة النشيد الرسمي للذكرى 125 لتأسيس نادي برشلونة pic.twitter.com/4ropWI1Pk0 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 22, 2024

ومن المقرر أن يقام حفل ذكرى التأسيس في مسرح "ليسيو"، بحضور العديد من أساطير برشلونة، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني الذي قدم مسيرة رائعة حافلة بالنجاحات والإنجازات منذ تصعيده للفريق الأول عام 2004 من أكاديمية لاماسيا.

ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي عن أي تفاصيل حول الاحتفالية، والتي تقام في ذكرى تأسيس النادي 29 نوفمبر 1899.

جدير بالذكر أن ميسي حقق مع برشلونة كل الجوائز الفردية والجماعية الممكنة، والتي كان أبرزها السداسية التاريخية في 2009 والثلاثية التاريخية الثانية في 2015، قبل أن يختتم مشواره مع الفريق الكتالوني بتحقيق أول إنجاز دولي له مع الأرجنتين عبر الفوز بكوبا أمريكا 2021.

وغادر ميسي البارسا صيف 2021، متجهًا نحو باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الوقت الذي كان ينتظر الكثيرون بقاءه مع الفريق، وتجديده لعقده، ولكن هذا الأمر لم يحدث في نهاية المطاف بسبب المشاكل الاقتصادية للفريق الكتالوني.

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