الصحة: خروج جميع المصابين في انقلاب أتوبيس رأس غارب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات المتجه لدير الأنبا أنطونيوس - آخر طريق الجلالة، مدخل طريق الأنبا أنطونيوس، اتجاه الزعفرانة، قسم غارب بعد تحسن حالتهم.

إصابة 52 من ركاب الأتوبيس بسحجات وكدمات متفرقة

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 52 من ركاب الأتوبيس بسحجات وكدمات متفرقة تم نقل 31 منهم بواسطة 25 سيارة إسعاف إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، بينما تم إسعاف 21 مصابًا بموقع الحادث دون الحاجة لنقلهم للمستشفى، ولا تزال المتابعة مستمرة.

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