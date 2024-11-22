أول تعليق من سلوت على تجديد عقد جوارديولا مع السيتي

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة ساوثهامبتون وحالة المصابين، وتجديد عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "ساوثامبتون لم يكن محظوظًا لكن أسلوبه ممتاز، كان بإمكانه تحقيق نتيجة جيدة في كل مباراة. الجميع ينظر إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكن الأمر سيكون صعبًا أيضًا يوم الأحد".

وواصل: "بالنسبة للأسبوع المقبل، علينا أن ننتظر ونرى لأن الأسبوع الأخير يكون دائمًا صعبًا لأنه معزول في جلسات جماعية لذا من الصعب الحكم، لذلك لا يمكنني أن أقول إنه سيكون في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام لا أتوقع أن يكون أليسون وجوتا لائقين للمشاركة في تلك المباراة ريال مدريد، وسنرى ما سيحدث مع ترينت".

أضاف بشأن تجديد عقد جوارديولا عقده مع مانشستر سيتي: "أخبار جيدة لمانشستر سيتي والدوري لأن الجميع يريد أفضل المدربين واللاعبين هنا وهو بالتأكيد واحد منهم إن لم يكن الأفضل، انظر إلى ما فعله في السنوات القليلة الماضية، بطل الدوري أربع مرات، من العدل أن نقول إنه الأفضل. لديهم الكثير من اللاعبين ذوي الجودة، إذا اختار الرحيل فلن أتوقع أن يكونوا في قاع الموسم المقبل. من المثير للاهتمام بالنسبة لنا نحن المدربين مواجهة أحد أفضل المدربين على الإطلاق".

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