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رياضة

رقم جديد لـ آرني سلوت في البريميرليج بعد الفوز على أستون فيلا

سلوت، فيتو
سلوت، فيتو

ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن آرني سلوت مدرب ليفربول أصبح أول مدرب يحقق الفوز في 9 مباريات على الأقل من أول 11 جولة يخوضها في البريميرليج منذ عام 2009، عندما حقق المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، ذات الأمر رفقة تشيلسي.

ليفربول ضد أستون فيلا 

الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على أستون فيلا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

 

 

مباراة ليفربول وأستون فيلا

 

وسجل داروين نونيز الهدف الأول لـ ليفربول في شباك أستون فيلا في الدقيقة 20.

وسجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 86.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا 

 

وكان تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: كاومين كيلير.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: كرتيس جونز - رايان جرافنبرش - ألكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

 

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تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول 

وبدأ أستون فيلا المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتنيز.

في خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، دين لوكاس.

في خط الوسط: أونانا، تيليمانس، بايلي.

في خط الهجوم: رامسي، واتكينز، روجرز.

 

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ترتيب ليفربول بالدوري الانجليزي 

 

ويحتل ليفربول حاليًّا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس.

 

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ليفربول رني سلوت آرني سلوت تصريحات مدرب ليفربول أستون فيلا

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