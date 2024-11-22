الهلال السعودي: لن نذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية للسياحة

يستهدف نادي الهلال السعودي الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وقال ستيف كالزادا المدير التنفيذي للهلال في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "لن نذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية للسياحة، بل للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

وأضاف "الهلال يملك استدامة مالية رائعة، فلا خسائر سجلناها، ولا ديون على النادي، وعلى الرغم من احتياج بعض الأندية إلى الدعم الخارجي لجلب اللاعبين، إلا أننا تمكنا من جلب لاعبين بمواردنا الخاصة".

وأتم "البعض يعتقد أن فوز الهلال بالمباريات يرجع لضعف المنافسين، لكنني أستطيع التأكيد أننا نخوض مباريات تنافسية وقوية للغاية".

ويشارك 4 أندية عربية (الهلال - الأهلي - العين - الوداد) ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

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