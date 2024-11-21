متفوقًا على ليفربول.. الهلال السعودي أكثر أندية العالم إنفاقًا على الصفقات في آخر10 سنوات.. وثنائي إنجلترا يتخطى المليار يورو

تواجد مانشستر يونايتد وتشيلسي في نادي المليار يورو، في الإنفاق على الصفقات في آخر 10 سنوات في قائمة عالمية تصدرها الثنائي الإنجليزي.

وكشف مرصد كرة القدم العالمي "CIES" في تقرير له عن قائمة أكثر الأندية في العالم إنفاقا خلال العقد الأخير من 2015 إلى 2024.

أكثر الأندية إنفاقًا في لعالم بـ آخر 10 سنوات

وجاء نادي مانشستر يونايتد في المركز الأول بإنفاق بلغ مليارا و300 مليون يورو (ما يعادل مليارا و0.8 جنيه استرليني).

وحل في الترتيب الثاني تشيلسي بإنفاق قريب للغاية بلغ 1.2 مليار يورو (1.07 مليار استرليني)، وهما الوحيدان في العالم اللذان تجاوزا المليار في العقد الأخير.

الغريب أن تشيلسي ويونايتد رغم إنفاقهما الضخم في السنوات الـ10 الأخيرة لم يحققا نجاحات كبيرة، حيث اكتفى البلوز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 و2017 ودوري أبطال أوروبا 2021 إلى جانب مجموعة من الكؤوس المحلية.

على الجانب الآخر كان أفضل إنجاز لليونايتد هو الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" في 2017 وبقي 6 سنوات بعدها بلا ألقاب.

وجاء في الترتيب الثالث باريس سان جيرمان الفرنسي بإنفاق بلغ 991 مليون يورو (825 مليون استرليني)، يليه آرسنال الإنجليزي بـ795 مليون يورو (ما يعادل 661 مليون استرليني).

ويوجد في المرتبتين الخامسة والسادسة على الترتيب، توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي الإنجليزيين، الأول بـ711 مليون استرليني (591 مليون يورو)، والثاني بـ703 ملايين استرليني (585 مليون يورو).

وحل ميلان الإيطالي في المرتبة السابعة بـ633 مليون يورو ما يقارب 527 مليون استرليني، ثم نيوكاسل يونايتد بـ626 مليون يورو، ما يعادل 521 مليون استرليني.

الهلال السعودي في قائمة الأكثر إنفاقًا ويتفوق على ليفربول

وفي المرتبة التاسعة جاء برشلونة الإسباني بـ601 مليون يورو (500 مليون استرليني) ثم الهلال السعودي في المركز العاشر بـ556 مليون يورو (ما يعادل 462 مليون استرليني).

الغريب أن الهلال السعودي تفوق على عملاق أوروبي كبير مثل ليفربول الإنجليزي الذي حل في الترتيب الـ17 بإنفاق 366 مليون يورو (304 ملايين استرليني).

الهلال يضم أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي

فقد تعاقد نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي مع اللاعب متعب الحربي قادمًا من صفوف نادي الشباب.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن قيمة الصفقة بلغت 123 مليون ريال سعودي كأغلى لاعب محلي في تاريخ الدوري السعودي.

متعب الحربي صاحب الـ 24 عاما كان قد تم تصعيده للفريق الأول بنادي الشباب في موسم 2020-2021 من قطاع الناشئين، حيث خاض بقميص فريقه 107 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12.

اللاعب الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر كان قد انضم للمنتخب السعودي الأول في ديسمبر 2021، حيث خاض معه 6 مباريات.

أغلى الصفقات التي أبرمها نادي الهلال السعودي

يذكر أن الصفقة الأغلى بشكل عام في تاريخ الدوري السعودي يسيطر عليها أيضًا نادي الهلال، حين ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو في صيف 2023.

وأيضًا خلال هذا الموسم وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ضم الهلال اللاعب ماركوس ليوناردو من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو.

كما انتقل المهاجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى صفوف الهلال، قادمًا من فولهام الإنجليزي، في أغسطس 2023، مقابل 52.6 مليون يورو، بعقد حتى يونيو 2026.

أيضًا البرازيلي الدولي مالكوم انضم إلى الهلال السعودي في 2023، قادمًا من نادي زينيت سان بطرسبورج الروسي، حيث انتقل إلى النادي السعودي مقابل 60 مليون يورو.

البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال المنتقل من فريق وولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي في 2023، بصفقة قدرت بـ55 مليون يورو.

الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال المنتقل من لاتسيو الإيطلي في 2023، بصفقة بلغت 40 مليون يورو.

صفقة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو كلفت الهلال السعودي 21 مليون يورو، بخلاف الإضافات والحوافز والمتغيرات الإضافية حول الصفقة، بعدما انتقل للفريق في 2023 من إشبيلية الإسباني.

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