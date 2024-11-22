القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 23 مليون جنيه فى أسيوط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تاجر أسلحة لقيامه بغسـل 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).



وقدرت أعمال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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