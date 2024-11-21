الخميس 21 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

شروط الحصول على تأشيرة الحج السياحي للموسم الجديد

مناسك الحج
مناسك الحج
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اشترطت وزارة السياحة والآثار علي شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم الحج السياحي، التشديد علي المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بضرورة ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام اعتبارًا من تاريخ الـ19 من فبراير 2025، وإرفاق صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الانفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام مواليد.
 

ضوابط الحج السياحي


وأكدت الوزارة في الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي، بالتأكيد علي الحجاج بضرورة الحصول علي أي تطعيمات أخرى تقرها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي، فضلًا عن وجود بطاقة رقم قومي سارية.
 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم رد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي للمواطنين الذين لن يوفقهم في الفوز بالقرعة والتي سيتم اجرائها في الـ23 من ديسمبر المقبل في غضون شهر من اجراء القرعة.

 

شروط السياحة لقبول حجوزات المواطنين بقرعة الحج السياحي


وحددت الوزارة عدة شروط أساسية علي الراغبين في عمل مناسك أهمها ان لا يقل عمر المتقدمين لعمل المناسك عن 25 عاما سواء للسيدات أو الرجال، علي أن يتم تحديد السن اعتبارا من يوم 19 من فبراير 2025، علي أن يبدأ عمر المرافق المقدم الطلب من من سن ١٢ عام فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.

رفض من سبق لهم عمل رحلة حج


كما تضمنت الشروط، التأكيد علي شركات السياحة بالتأكد بأن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي من الجهات الأخرى، علي أن السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارا من ٢٥ عام في تاريخ الـ 19 من فبراير 2025 دون التقيد بشرط المحرم.

كما تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر علب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظرا لارتباط التأشيرة بجواز السفر.

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