الكنيسة المارونية تنظم يوم صلاة من أجل لبنان بمناسبة ذكرى الاستقلال

أعلنت الكنيسة المارونية عن تنظيم يوم صلاة خاص من أجل لبنان، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى استقلاله، بحضور المطران جورج شيحان وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبرشية. وتأتي هذه الصلاة تحت رعاية السفير اللبناني في مصر، علي الحلبى، بهدف الدعاء من أجل تحقيق السلام في لبنان، وطن الأرز، وفي العالم أجمع.

ومن المقرر أن تُقام الصلاة في تمام الساعة السادسة مساءً، في كاتدرائية القديس يوسف المارونية بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة. حيث سيبدأ الاحتفال بالقداس الإلهي، يليه فقرة فنية خاصة تحييها الفنانة منال نعمة، التي ستقدّم باقة من الأغانى والأناشيد الوطنية احتفاءً بلبنان.

في سياق آخر تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت مع البطريرك بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية.

حرص الجانب المصري على سيادة لبنان

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للبنان في الظروف الحالية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على سيادة لبنان ووحدته، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية.

جهود مصر على المسارين السياسي والإنساني

كما استعرض وزير الخارجية كافة الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدًا أن مصر تعول على الدور الروحي للبطريرك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية اللبنانية.

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