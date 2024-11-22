الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رياضة

أندية البريميرليج توافق على تغييرات قواعد ATP

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

 وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تغييرات بعض القواعد في المعاملات الخاصة بالدوري ATP، وذلك خلال الاجتماع الذي حضرته جميع أندية البريميرليج لمناقشة هذا القرار.

وتعنى تلك القواعد هى التي تضمن أن أي صفقة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والشركات ذات الصلة يجب أن تتم “بالقيمة السوقية العادلة”.

ويعد مانشستر سيتي هو المتضرر الأكبر من هذه التعديلات التي ستحد من صفقات الرعايات للأندية من شركات بنفس شركات الملاك.

 

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، وجاء على النحو التالي:“أجرى الدوري الإنجليزي الممتاز مشاورات مفصلة مع الأندية مستنيرة بآراء متعددة من المستشارين الخبراء المستقلين لصياغة تغييرات على القواعد التي تتناول التعديلات المطلوبة للنظام. يتعلق هذا بدمج تقييم قروض المساهمين، وإزالة بعض التعديلات التي أجريت على قواعد APT في وقت سابق من هذا العام والتغييرات على العملية التي تتم من خلالها مشاركة المعلومات ذات الصلة الخاص بالدوري مع النادي”.

ما هو الهدف من تغييرات قواعد ATP؟

وأضاف:"الهدف من قواعد APT هو ضمان عدم قدرة الأندية على الاستفادة من الصفقات التجارية أو التخفيضات في التكاليف التي لا تصل إلى القيمة السوقية العادلة (FMV) بحكم العلاقات مع الأطراف المرتبطة وقد تم تقديم هذه القواعد لتوفير آلية قوية لحماية الاستقرار المالي والنزاهة والتوازن التنافسي للدوري، وجاء التصويت في اجتماع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع الأندية بموافقة 16 نادي من أندية البريميرليج على تلك التغييرات ورفض 4 أندية فقط".

وتابع:"كما تم توجيه اتهامات خاصة لنادي مانشستر سيتي بمخالفات مالية يصل عددها إلى 115 مخالفة، وسط تهديدات بعقوبات صارمة قد تؤدي إلى هبوطه من البطولة، والآن هو في صراع آخر يخص الخلاف على تغييرات مقترحة بشأن معاملات الأطراف المرتبطة بالفرق من الخارج، وبالتحديد صفقات الرعاية من الشركات التابعة لملاك الأندية".

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