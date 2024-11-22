الجمعة 22 نوفمبر 2024
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محافظات

حسام حسن وأسرته في زيارة لقلعة قايتباي (صور)

حسام حسن ومدير الآثار،فيتو
حسام حسن ومدير الآثار،فيتو

شاهد الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم وأسرته، عرض الصوت والضوء الجديد داخل المنطقة الأثرية بقلعة قايتباي في محافظة  الإسكندرية، وأجرى جولة داخل القلعة والمنطقة المحيطة بها مع أسرته. 

حسام حسن وأسرته بقلعة قايتباي 

وأبدى المدير الفني للمنتخب الوطني إعجابه بعرض الصوت والضوء والذي يحاكي تاريخ الإسكندرية، كما جرى التقاط الصور التذكارية له مع مسئولي القلعة والجمهور.

واستقبل الكابتن حسام حسن وأسرته، كل من محمد متولي مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، ومحمد طه مدير مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي ومحمد عز مدير القلعة.


وأكد محمد متولي مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إن الكابتن حسام حسن أبدى إعجابه بعرض الصوت والضوء الذي يحكي تاريخ مدينة الإسكندرية بشكل مبهر، إلى جانب إعجابه الشديد بقلعة قايتباي باعتبارها الوجهة السياحية الأولى بالمحافظة.

وأضاف متولي، أن عرض الصوت والضوء يمثل نقلة جديدة وتجربة سياحية مختلفة لزائري قلعة قايتباي، إذ يحكي تاريخ المدينة بمزيج مبهر من الإبداع والتكنولوجيا الحديثة، خاصة وأنه لأول مرة يُجرى تنفيذ مشروع الصوت والضوء داخل أثر إسلامي.


ويتناول عرض الصوت والضوء العجائب المعمارية والثقافية التي ميزت الإسكندرية، مثل منارة الإسكندرية الشهيرة، إحدى عجائب الدنيا السبع، والمكتبة الأسطورية التي كانت القلب الفكري للعالم القديم.

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