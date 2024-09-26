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الإسكندرية تنظم احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظي الإسكندرية
محافظي الإسكندرية ومطروح والبحيرة،فيتو

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم احتفالية تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تنظمها محافظة الإسكندرية لقطاع غرب الدلتا الإسكندرية والبحيرة ومطروح وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية.

وذلك برعاية رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية بأسلوب استباقي بهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة لحماية البيئة.

وفي كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتكريم الفائزين بمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، والتي تقدم لها خلال دورتها الثالثة 403 مشروع، تم اختيار 77 مشروعا مستوفيا المعايير المحددة ، والتي تم تقييمها من قبل اللجنة التنفيذية بالمحافظة، واختيار 18 مشروعا من فئات متنوعة ما بين مشروعات كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة، مع مشاركة الشركات الناشئة ومشاركة متميزة للمرأة.

كما أكد على وجود العديد من آليات التكيف مع التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية تم ترجمتها إلى العديد من البرامج والمشروعات التنموية يتم تنفيذها وعلى رأسها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، بالإضافة إلى 9 مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية من ظاهرة النحر والمناطق المعرضة للخطر، متمنيًا أن تنافس المشروعات ال 18 الفائزة من محافظة الإسكندرية في الوصول إلى مشاركة فعالة في مؤتمر cop29.

وخلال الفعاليات أعلن محافظ الإسكندرية عن استضافة الإسكندرية لحدث عالمي وهو يوم المدن العالمي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ تحت شعار (الشباب يقودون العمل المناخي من أجل المدن).

ومن الجدير بالذكر أن المشروعات الفائزة بالمراكز الأولى من محافظة الإسكندرية هي مشروع جيد تكستايل الإسكندرية مصنع أخضر عن فئة المشروعات كبيرة الحجم، مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية مستوحاة من الطبيعة عن فئة المشروعات متوسطة الحجم، مشروع فريسكا (عيشها صح في بيئة أصح) عن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير هادفة للربح، مشروع إنتاج السماد العضوي عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومشروع I Bloom عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة، ومشروع Eco Steam Boiler فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

 

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