قطع الكهرباء عن مناطق بالمنيا، تعرف على الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى بمحافظة المنيا، عن قطع التيار الكهربائي غدا السبت في شارع الجمهورية من الكورنيش حتى شارع مصطفى فهمى، وأيضا قطع التيار من شارع مصطفى فهمى “من شارع الجمهورية حتى شارع صاروفيم” بالإضافة إلى شارع عثمان “من شارع الجمهورية حتى شارع صاروفيم”، والبرج الكائن به الشركة المتحدة للأدوية بكورنيش النيل بمدينة المنيا.

مواعيد قطع التيار الكهربائي في المنيا غدا

وأكدت شركة كهرباء مصر الوسطي أن انقطاع التيار الكهربائي في تلك المناطق سيكون غدا السبت الموافق 23 من شهر نوفمبر من العام الحالي 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية مساءً.

قطع التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الدورية

وأشارت شركة كهرباء مصر الوسطى بـمحافظة المنيا، إلى أن انقطاع الخدمة يأتي نظرا لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية المسئولة عن تغذية تلك المناطق.

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