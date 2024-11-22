الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تدشين ندوة " أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن" بجامعة الأقصر

أثناء الندوة
أثناء الندوة

 استضافت كلية العلوم بجامعة الأقصر تحت إشراف الدكتور محمد عباس، عميد الكلية، ومعاونة الدكتورة رقية العماري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ندوة "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، بمشاركة منطقة وعظ الأقصر الأزهرية ضمن فعاليات شهر التوعية المجتمعية لطلاب الجامعة، والتي يشرف عليها دكتورة هناء حامد، مدير الإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة.

 

كلية العلوم 

 افتتحت الدكتورة رقية العمارى الندوة، الحديث عن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى  تهدف إلى بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، وسبل تقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع والاستثمار فى رأس المال البشرى لتحقيق التنمية المستدامة.

وواصلت حديثها عن اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية بإطلاق حملات توعية وبرامج صحية؛ لتحسين الخدمات وبرامج تطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى ظل آليات منسقة ومتكاملة بين الجهات، بالإضافة لدور جامعة الأقصر فى هذه التوعية لطلاب الجامعة فى الإرشاد النفسي والأسري والمجتمعي.

كما تطرقت للحديث حول دور كلية العلوم فى تقديم الدورات التدريبية للشباب والخريجين التى تتناسب مع سوق العمل متضمنة دورات فى التحاليل الطبية والتى سوف تنظمها كلية العلوم.

حاضر فى الندوة فضيلة الشيخ مصطفى النوبى أحمد محمد، واعظ عام بمنطقة الأقصر الأزهرية؛ لتوعية الطلاب فى هذه المرحلة الجامعية بإنشاء أسرة سليمة من الناحية الاجتماعية والنفسية، وكيفية تعزيز تماسك الأسرة وتنمية المجتمع وتقوية الصحة النفسية والقيم الأخلاقية، وكيفية مواجهة التغيرات والوقاية من الجريمة والعنف، ومواجهة التحديات التى تواجهها الأسرة  وتأثيرها على المجتمع وزيادة المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن قيام الأسرة ودورها فى الرعاية والتربية باعتبارها المؤسسة التى لا يمكن الاستغناء عنها.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والتساؤلات للطلاب والرد عليها من فضيلة الشيخ مصطفى النوبي الذى رد على كل استفساراتهم.

يشار إلى أن الجامعة تساهم فى صقل شخصية الطلاب مما يساهم فى تطوير المجتمع، وذلك بعقد هذه السلسلة من الندوات بكليات الجامعة لترسيخ دور الأسرة كبذرة نواة للمجتمع التى تعد أساس الاستقرار فى الحياة الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر اسرة مستقرة مجتمع آمن ندوة تثقيفية واعظ الأقصر الأقصر الأزهرية كلية العلوم جامعة الاقصر

مواد متعلقة

هذا العيار سجل 4270 جنيها، أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

الأقصر تستعد لاستقبال البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات

جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية مجانية لعلاج الرمد (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري، عشرات المصابين بطريق الجلالة، ضبط مخرج بسبب زوجة خالد يوسف، موعد جنازة عادل الفار

قرار جمهوري هام ورسائل من السيسي لقادة القوات المسلحة

ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس طريق الجلالة إلى 34 شخصًا

الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا، وانتكاسة جديدة لـ اليورو

البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

البحث عن نجل شيف شهير بعد دهسه عامل دليفري بالشيخ زايد

غينيا تطالب "الكاف" رسميا بمنحها التأهل لأمم إفريقيا بسبب قميص لاعب تنزاني

صعود أسعار الذهب في الأسواق مسجلًا أفضل أداء أسبوعي

منوعات

المزيد

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

ناوي يأكلها، بيع أغلى "موزة" في التاريخ بسعر 6.2 مليون دولار (فيديو)

بعد دلتا إيرلاينز، "رايان" للطيران الإيرلندية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس

لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات التظلم على نتيجة الاختبارات الإلكترونية لوظائف معلم مساعد لغة عربية

البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حكما شرعيا تتعلق بصلاة الجمعة.. تعرف عليها

جزاء من فقد الولد في الدنيا والآخرة من الكتاب والسنة

دعاء يوم الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية