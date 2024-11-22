تدشين ندوة " أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن" بجامعة الأقصر

استضافت كلية العلوم بجامعة الأقصر تحت إشراف الدكتور محمد عباس، عميد الكلية، ومعاونة الدكتورة رقية العماري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ندوة "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، بمشاركة منطقة وعظ الأقصر الأزهرية ضمن فعاليات شهر التوعية المجتمعية لطلاب الجامعة، والتي يشرف عليها دكتورة هناء حامد، مدير الإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة.

كلية العلوم

افتتحت الدكتورة رقية العمارى الندوة، الحديث عن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تهدف إلى بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، وسبل تقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع والاستثمار فى رأس المال البشرى لتحقيق التنمية المستدامة.

وواصلت حديثها عن اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية بإطلاق حملات توعية وبرامج صحية؛ لتحسين الخدمات وبرامج تطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى ظل آليات منسقة ومتكاملة بين الجهات، بالإضافة لدور جامعة الأقصر فى هذه التوعية لطلاب الجامعة فى الإرشاد النفسي والأسري والمجتمعي.

كما تطرقت للحديث حول دور كلية العلوم فى تقديم الدورات التدريبية للشباب والخريجين التى تتناسب مع سوق العمل متضمنة دورات فى التحاليل الطبية والتى سوف تنظمها كلية العلوم.

حاضر فى الندوة فضيلة الشيخ مصطفى النوبى أحمد محمد، واعظ عام بمنطقة الأقصر الأزهرية؛ لتوعية الطلاب فى هذه المرحلة الجامعية بإنشاء أسرة سليمة من الناحية الاجتماعية والنفسية، وكيفية تعزيز تماسك الأسرة وتنمية المجتمع وتقوية الصحة النفسية والقيم الأخلاقية، وكيفية مواجهة التغيرات والوقاية من الجريمة والعنف، ومواجهة التحديات التى تواجهها الأسرة وتأثيرها على المجتمع وزيادة المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن قيام الأسرة ودورها فى الرعاية والتربية باعتبارها المؤسسة التى لا يمكن الاستغناء عنها.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والتساؤلات للطلاب والرد عليها من فضيلة الشيخ مصطفى النوبي الذى رد على كل استفساراتهم.

يشار إلى أن الجامعة تساهم فى صقل شخصية الطلاب مما يساهم فى تطوير المجتمع، وذلك بعقد هذه السلسلة من الندوات بكليات الجامعة لترسيخ دور الأسرة كبذرة نواة للمجتمع التى تعد أساس الاستقرار فى الحياة الاجتماعية.

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