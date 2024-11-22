جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية مجانية لعلاج الرمد (صور)

دشنت جامعة الأقصر بالتعاون مع مركز للعيون قافلة طبية مجانية في تخصص الرمد، تحت رعاية الدكتور صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمود النوبي عميد كلية الألسن بالجامعة وبالتعاون مع مركز آي كير للعيون.

مرض الرمد

شملت القافلة الطبية جميع منتسبي جامعة الأقصر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكادر الإداري والطلاب إلى جانب منتسبي المجتمع المدني من الراغبين في الكشف المجاني عن أمراض الرمد أو كشف النظر أو تحديث نظارة أو غيرها.

واستفاد من القافلة الطبية 160 مستفيدا من داخل وخارج الجامعة وذلك بمقر كلية الألسن، وجاءت القافلة الطبية المجانية تحت إشراف إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر تحت إشراف الدكتورة رضا عطا الله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، الدكتورة هناء حامد.

ومن المقرر أن تستمر القافلة الطبية المجانية في مواصلة أعمالها بمقر مجمع كليات السياحة والطب والعلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة حتى يوم الأربعاء القادم 27 نوفمبر 2024.

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