الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد بحلوان

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بحلوان

 افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، وبرفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حلوان “سوق اليوم الواحد” في منطقة حلوان. 

وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأوضح وزير التموين أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية. 

 

 وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

 

 كما أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. 

 

وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

 

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين اللحوم والدواجن سوق اليوم الواحد

مواد متعلقة

هل ترفع الحكومة أسعار زيت الطعام؟ التموين تجيب

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري، عشرات المصابين بطريق الجلالة، ضبط مخرج بسبب زوجة خالد يوسف، موعد جنازة عادل الفار

قرار جمهوري هام ورسائل من السيسي لقادة القوات المسلحة

ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس طريق الجلالة إلى 34 شخصًا

الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا، وانتكاسة جديدة لـ اليورو

البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

البحث عن نجل شيف شهير بعد دهسه عامل دليفري بالشيخ زايد

غينيا تطالب "الكاف" رسميا بمنحها التأهل لأمم إفريقيا بسبب قميص لاعب تنزاني

صعود أسعار الذهب في الأسواق مسجلًا أفضل أداء أسبوعي

منوعات

المزيد

ناوي يأكلها، بيع أغلى "موزة" في التاريخ بسعر 6.2 مليون دولار (فيديو)

بعد دلتا إيرلاينز، "رايان" للطيران الإيرلندية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس

لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات التظلم على نتيجة الاختبارات الإلكترونية لوظائف معلم مساعد لغة عربية

البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حكما شرعيا تتعلق بصلاة الجمعة.. تعرف عليها

جزاء من فقد الولد في الدنيا والآخرة من الكتاب والسنة

دعاء يوم الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية