بعد قرار الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو وجالانت والضيف بتهم جرائم حرب.. المحكمة تفرض حصارا على الثلاثي في 124 دولة.. وهل تمتلك قوة التنفيذ؟

في تطور قضائي بارز، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتأتي هذه المذكرات في إطار اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024.

قرار المحكمة الجنائية الدولية وأبعاده

أعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها أن مذكرات التوقيف "سرية" لحماية الشهود وضمان نزاهة التحقيقات. ورغم سرية المذكرات، أكدت المحكمة أنه من المهم إبلاغ الضحايا بصدورها كخطوة لتعزيز العدالة.

ردود الفعل المتباينة

اعتبر نتنياهو القرار "معاديًا للسامية" وشبهه بمحاكمة دريفوس التاريخية، مؤكدًا أن المحكمة تسعى لتقييد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. على الجانب الآخر، رحبت حركة حماس بالقرار، واصفة إياه بـ"الخطوة التاريخية المهمة".

انتقادات أمريكية لمحكمة الجنايات الدولية وتحذيرات إسرائيلية

أثار قرار المحكمة انتقادات واسعة من مشرعين أمريكيين، حيث وصفه رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأنه "غير شرعي" وقد يشكل سابقة خطيرة تؤدي إلى استهداف مسؤولين أمريكيين في المستقبل. من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من تصاعد موجة "معاداة السامية" بعد صدور القرار.

المحكمة الجنائية واختصاصاتها

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية. وعلى الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا طرفًا في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، إلا أن المحكمة تؤكد ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي قُبلت كدولة عضو في عام 2015.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في غزة عام 2021. وتوسعت التحقيقات بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. واستمع محققو المحكمة لشهادات من الرهائن المفرج عنهم وأفراد الطاقم الطبي في مستشفيات غزة.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن التحقيقات تشمل الجرائم التي ارتكبها جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المحكمة تحقق في الأفراد فقط وليس في الدول ككيانات.

تأثير المذكرات على حركة القيادات

رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قوة شرطية لتنفيذ مذكرات التوقيف، إلا أن قراراتها تفرض قيودًا على حركة الأشخاص المستهدفين، خاصة في الدول الأعضاء الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي.

وأوضح رئيس فريق اتحاد المحامين العرب أمام المحاكم الدولية، ياسر حسن، أن صدور مذكرة توقيف من المحكمة ضد قيادات من حماس، مثل محمد الضيف، سيحد من حركتهم دوليًا بشكل كبير، بخلاف التصنيفات الإرهابية التي تظل قرارات فردية لكل دولة.

لم تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي أمام قرارات المحكمة، حيث عقد مسؤولون إسرائيليون وأعضاء بارزون في الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي اجتماعات مع المحكمة للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة.

وحذر نتنياهو من أن قرارات المحكمة تشكل "سابقة خطيرة"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل عملياتها ولن تتأثر بهذه التطورات.

المحكمة وتحديات التحقيق

على الرغم من النزاعات المسلحة المستمرة، أشار المحامي الدولي ماثيو جيليت إلى أن المحكمة لديها القدرة على إجراء التحقيقات في بيئات معادية. ومع ذلك، يظل جمع الأدلة والشهادات تحديًا كبيرًا في ظل الصراع الدائر.

ويعتقد خبراء سياسيون أن قرارات المحكمة قد تؤثر على الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة. كما تهدد إسرائيل السلطة الفلسطينية بإجراءات عقابية باعتبارها الطرف الذي قدم الدعوى للمحكمة.

ازدواجية المعايير؟

أثارت قرارات المحكمة تساؤلات حول ازدواجية المعايير الدولية. فبينما دعمت الولايات المتحدة المحكمة في إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، تعارض بشدة أي خطوة مشابهة تستهدف المسؤولين الإسرائيليين.

مستقبل القضية

على الرغم من صعوبة تنفيذ قرارات المحكمة عمليًا، إلا أن صدور مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة يمثل رسالة قوية بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة الدولية قد تطال المسؤولين مهما كان نفوذهم.

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