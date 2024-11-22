الجمعة 22 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مفاجأة من حسين فهمي في الليلة الختامية لمهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

 يختتم مهرجان القاهرة السينمائي، النسخة الـ 45، مساء اليوم، وذلك بعد مرور 10 أيام من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام التي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام مفاجأة للجمهور غير متوقعة، يستعد لكشفها الفنان حسين فهمي، بخلاف إعلان بعض التفاصيل عن الدورة القادمة من المهرجان.

وأقيمت النسخة الـ45 من المهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية.

كما يقدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.

 

وشهد سوق القاهرة السينمائي، المنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، وجون راكيش، رئيس رابطة مديري مواقع التصوير بالعالم.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لتصوير الأفلام العالمية، مستفيدة من تاريخها العريق، ومواقعها الفريدة، والبنية التحتية المتطورة للإنتاج السينمائي.

 

وجاءت الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، كالتالي:

إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة الجديدة: 194 فيلمًا
عدد الدول المشاركة 72 دولة
عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا
عدد العروض العالمية الأولى: 37  فيلمًا
عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام
عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلمًا

 

مهرجان القاهرة السينمائي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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