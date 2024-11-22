الجمعة 22 نوفمبر 2024
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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، يتواصل الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم وجود تخفيضات جديدة، وترك الأسعار لآليات العرض والطلب وترصد فيتو أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

الدولار 
الدولار 

الدولار بكام النهاردة؟

 وشهد سعر الدولار استقرارا نسبيا اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 بعد الارتفاعات الأخيرة وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.  

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72  جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

الدولار 
الدولار 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعياتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس «خضراء الظهور لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر.

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار في بنك مصر 

 كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72  جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري  حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72  جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72  جنيه للبيع. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72  جنيه للبيع. 

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الدولار 
الدولار 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة ؟

أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قريبًا من نهاية الحرب العالمية الثانية الدولار هو أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

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