جامعة عين شمس تحصل على جائزة التميز الأكاديمي

حصلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على الجائزة الإقليمية لتنسيق المواقع بالشرق الأوسط.

الجائزة برعاية IFLA الاتحاد الفدرالي لعمارة تنسيق المواقع فئة التميز الأكاديمي في مجال العمران وتنسيق المواقع 2024، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تنسيق المواقع في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤ الذي عقد هذا العام بالرياض، بالتعاون مع الاتحاد الفدرالي لعمارة تنسيق المواقع.

جامعة عين شمس تحصل علي جائزة التميز الأكاديمي

من Landscape Awards Middle East 2024

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الابتكار المستدام والإبداع وإمكانية الوصول في تصميم الفراغات العمرانية المستدامة والتطوير المهني والأكاديمي لتنسيق المواقع بالمدن والمواقع العمرانية والجدير بالذكر أن الاحتفالية شهدت توزيع عدة الجوائز من فئات متعددة مثل فئة مجمل الأعمال وفئة التميز الأكاديمي وفئة مشروع العام وفئة مشروعات الطلاب.

عقد قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث جلسته لشهر نوفمبر، برئاسة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

مجلس قطاع شئون الدراسات العليا بعين شمس يعقد جلسته برئاسة نائب رئيس الجامعة

حضر الجلسة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

في مستهل الجلسة، أشادت د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة في القطاع، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، كما أثنت على جهود المكتب الفني لما قام به من حصاد القطاع الذي عرض بالمجلس.

وخلال الجلسة تم التصديق على أعمال الجلسة السابقة ومحضر اجتماع اللجنة الدائمة للدراسات العليا والبحوث، كما تم مناقشة عدد من الخطابات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات والتى لها صلة بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة وقطاع الدراسات العليا.

تطوير نظم الرقابة الأكاديمية

كذلك ناقش المجلس تطوير نظم الرقابة الأكاديمية وضرورة استخدام برامج لكشف الاقتباس وتطويرها باللغة العربية وكيفية التصدى لانتحال بعض الجهات صفة مجلة علمية متخصصة فى النشر الدولى.

أيضا تم خلال الاجتماع استعراض اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة كمذكرة التفاهم بين الجامعة ومركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا ومؤسسة مصر الخير، اتفاقية الشراكة بين الجامعة وكلية تسكين بالإمارات، إلى جانب مذكرة التفاهم بين كلية الطب بالجامعة وجامعة ولاية جرسى، واتفاقية التعاون بين الجامعة (كلية البنات) وسفارة فرنسا بمصر والمعهد الفرنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا