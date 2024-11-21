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أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

عقد قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث جلسته لشهر نوفمبر، برئاسة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

مجلس قطاع شئون الدراسات العليا بعين شمس يعقد جلسته برئاسة نائب رئيس الجامعة

حضر الجلسة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

في مستهل الجلسة، أشادت د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة في القطاع، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، كما أثنت على جهود المكتب الفني لما قام به من حصاد القطاع الذي عرض بالمجلس.

وخلال الجلسة تم التصديق على أعمال الجلسة السابقة ومحضر اجتماع اللجنة الدائمة للدراسات العليا والبحوث، كما تم مناقشة عدد من الخطابات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات والتى لها صلة بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة وقطاع الدراسات العليا.

تطوير نظم الرقابة الأكاديمية

كذلك ناقش المجلس تطوير نظم الرقابة الأكاديمية وضرورة استخدام برامج لكشف الاقتباس وتطويرها باللغة العربية وكيفية التصدى لانتحال بعض الجهات صفة مجلة علمية متخصصة فى النشر الدولى.

أيضا تم خلال الاجتماع استعراض اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة كمذكرة التفاهم بين الجامعة ومركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا ومؤسسة مصر الخير، اتفاقية الشراكة بين الجامعة وكلية تسكين بالإمارات، إلى جانب مذكرة التفاهم بين كلية الطب بالجامعة  وجامعة ولاية جرسى، واتفاقية التعاون بين الجامعة (كلية البنات) وسفارة فرنسا بمصر والمعهد الفرنسي.

كما تم عرض موقف الجامعة من التصنيفات الدولية وكيفية العمل على التقدم فى هذه التصنيفات فى مختلف العلوم.

تطوير برامج الدراسات العليا

وخلال الجلسة تم عرض تقرير عن أداء الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا والذى تناول القياس والتقويم للكليات وكيفية استمرار ومتابعة ودعم الكليات للاستفادة من منصات التعليم الالكترونى فى الكليات المتنوعة، إلى جانب تقرير لقطاع الدراسات العليا بكلية الطب يوضح التطورات التى شهدها القطاع وتطور القيد ببرامج القطاع وعدد الدرجات التى تم منحها خلال السنوات السابقة.

وتطور منصة التعليم الإلكترونى للدراسات العليا بالكلية والمنصات الافتراضية التى تمت إضافتها وتطوير مركز المحاكاة لتدريب طلاب الدراسات العليا، وتطوير بنك الأسئلة. 

ضمان جودة العملية التعليمية في قطاع الدراسات العليا

ولجنة تدقيق أعمال الدراسات العليا بكلية الطب والتى بدأت عملها من 2018-2019 بمتابعة الامتحانات الإكلينيكية والشفوية للدكتوراه، وتهدف لمتابعة وضمان جودة العملية التعليمية في قطاع الدراسات العليا.

كما تم طرح تقریر متابعة شهرى لأداء مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة والذى يوضح أهم التحديثات التى أجريت على شبكة المعلومات بالجامعة، وطرق الوصول لبعض الخدمات عن طريق الشبكة، ودورات التحول الرقمى  التى يمكن الحصول عليها وشروطها.

 

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