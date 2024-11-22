في ذكرى ميلاد فطين عبد الوهاب.. صاحب أشهر الأفلام الكوميدية في السينما المصرية.. و«نهارك سعيد» أول أعماله الاستعراضية 

فطين عبد الوهاب، مخرج وفنان، مسيرة خاصة بدأ ضابطا في الجيش وقرر الاتجاه إلى السينما فبدأ كمساعد مخرج ولانتمائه إلى عائلة فنية اتخذ طريقه سريعا ليقدم عدد كبير من الفنانين في مجموعة من الأفلام الخالدة، مخرج فذ وعبقرى وصاحب مدرسة فى الكوميديا فهو صاحب أشهر الأفلام الكوميدية فى السينما المصرية، رحل عام 1972.

ولد المخرج فطين عبد الوهاب فى مثل هذا اليوم 22 نوفمبر عام 1913 بمدينة دمياط لأب يعمل مدرسا، وهو الأخ الأصغر بين أربعة إخوة، التحق بكلية الفنون ورفضوه فى قسم التصوير فانتقل إلى قسم العمارة لكن لم تستهويه الدراسة فتركها بعد عام واحد، بدأ حياته موظفا بإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، ولأنه يكره الروتين التحق بأول دفعة للضباط الاحتياط بالكلية الحربية عام 1930 وعندما أصبح يوزباشي وكان يعمل في منطقة القناة استقال من الجيش عام 1944، وقرر الاتجاه إلى السينما وهو في الثلاثين من عمره مع شقيقيه الفنان سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب الذى كان يملك مكتبة سينمائية ضخمة استفاد منها فطين.

حصيلة ثقافية سينمائية

ويقول فطين عبد الوهاب: عثرت فى مكتبة أخى على نوعيات عديدة من المجلات منها مجلات متخصصة تهتم بنشاط السينما كفن تناقش وتنتقد وتحلل الأفلام، وقد استغرقتنى هذه النوعية من المجلات وبدأت تصنع لى حصيلة ثقافية سينمائية تفاعلت مع نفسى حتى أننى بدأت أكتب المقالات فى مجلة فن السينما.

المخرج فطين عبد الوهاب

وانضم فطين عبد الوهاب فى شبابه إلى شلة من السينمائيين كانت تلتقي يوميا في كازينو الجمال بشارع عدلى تضم نيازى مصطفى وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ وحلمى حليم وكامل التلمسانى وعلي الزرقاني وغيرهم، استفاد من خبراتهم وقدم أول عمل كمساعد منتج في فيلم "بنت الريف " مع الفنان يوسف وهبي ليبدأ رحلته من مساعد منتج إلى مساعد مخرج في عدة أفلام كان آخرها فيلم "دموع الفرح" عام 1950 مع المخرج أحمد سالم الذى رحل أثناء تصوير الفيلم ليكمله فطين عبد الوهاب وتظهر نجوميته السينمائية.

أول أدواره التمثيلية

وبدأ فطين عبد الوهاب مشوار الإخراج بفيلم " نادية" بطولة عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار وظهرت فيه شادية فى دور صغير، ليقدم للسينما على مدى 32 عاما 54 فيلما روائيا طويلا كان آخرها " أضواء المدينة" بطولة شادية وأحمد مظهر وعرض بعد وفاته عام 1972، وفيلمين قصيرين، وفيلما واحدا اشترك في إخراجه مع المخرج كمال الشيخ باسم " الغريب ".

كمال الشيخ بختاره شريك فى الاخراج

ويحكى كمال الشيخ قصة مشاركة فطين عبد الوهاب فى إخراج الغريب فيقول: عرض الفيلم المأخوذ عن رواية مرتفعا وذرنج لإميلى برونتى بالقاهرة، وبعد تمصير لرواية وإعداد السيناريو خشيت من مقارنته مع الفيلم الاجنبى وقررت الاعتذار عن الفيلم وحتى لا أخذل صديقى يحيى شاهين وكان بطلا للفيلم طلبت مشاركة فطين فى إخراج الفيلم.

أما ثانى إخراج للمخرج فطين عبد الوهاب في فيلم من نوعية كوميديا الموقف " جوز الأربعة " وهو يعالج مشكلة تعدد الزوجات إلا أن الجمهور رفض الفيلم ولم يحقق الفيلم أي نجاحات مما أربك فطين عاما كاملا حتى التقى المنتج جبرائيل تلحمى ليبدأ مشوارا مع أفلام إسماعيل يس الذى كان ورقة السينما الرابحة فى ذلك الوقت، بدأت في فيلم "بيت الأشباح" ليحقق فيه نجاحا كبيرا ليتبع بمجموعة أفلام إسماعيل يس في الجيش والطيران والأسطول وبوليس سري.، وكان آخر أفلامه مع إسماعيل يس " الفرسان الثلاثة " وأخذ عن مسرحية كان يقدمها يس فى المسرح بعنوان " ضميرى واخد أجازة" وتأخر عرضه عامين بعد أن رفضته الرقابة لإساءته إلى القيم الدينية والأخلاقية وهجومه على الصحافة.

ليلى مراد وفطين عبد الوهاب وزواج دام 12 عاما



بعد نجاح فطين عبد الوهاب فى أولى خطواته السينمائية اختارته المطربة ليلى مراد للبطولة أمامها في فيلم " الحب جميل " من إنتاجها وإخراج كامل التلمساني ليمثل دور العاشق فاعتبرها إهانة له كمخرج أن يمثل تحت قيادة مخرج آخر حتى لو كان صديقه، إلا أنه بعد عامين التقى في بيت الفنان سعيد أبو بكر بالفنانة ليلى مراد ووقع الحب ثم الزواج بمهر 25 جنيها ومؤخر 500 جنيه وأنجب منها المخرج الراحل فطين عبد الوهاب، وتزوج فطين عبد الوهاب أيضا ثلاث مرات من الراقصة هاجر حمدي وتحية كاريوكا ومنيرة فتحي أم أولاده الأخيرة شقيقة الفنانة نجلاء فتحي.

نهارك سعيد أول أفلامه الاستعراضية

قدم فطين عبد الوهاب سلسلة من الأفلام المتنوعة منها نساء في حياتي، طاهرة، وعاد الحب، الضوء الخافت، حكم قراقوش، نهارك سعيد، الأخ الكبير، الأنسة حنفي، إشاعة حب، العتبة الخضراء، مراتى مدير عام، الزوجة 13، آه من حواء، البنات والصيف، عبيد المال، وعاد الحب، الأستاذة فاطمة، الأخ الكبير، حلاق السيدات، كلمة حق، نهارك سعيد وهو أول فيلم استعراضى من إخراج فطين.

نهاية على سلم الطائرة

وكان المخرج فطين عبد الوهاب قد اتفق مع المطربة اللبنانية فيروز والرحبانية على إخراج فيلم عن حياتها باسم "جارة القمر"، وكان قد سبق وأخرج فيلما لبنانيا باسم " فندق السعادة "، وسافر إلى بيروت لبدء تصوير الفيلم إلا أنه أصيب بأزمة قلبية على سلم الطائرة ليرحل عن الدنيا عام 1972.



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