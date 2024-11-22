صعود أسعار الذهب في الأسواق مسجلًا أفضل أداء أسبوعي

أسعار الذهب اليوم الجمعة، اتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إلى تحقيق أفضل أداء لها خلال عام 2024؛ مدعومة بالطلب المعدن الأصفر باعتباره على الملاذ الآمن وسط ازدياد التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تخفيضات الفائدة الأمريكية.

تصعيد جديد في الحروب الروسية الأوكرانية

وكانت روسيا قد أطلقت صاروخا باليستيا فرط صوتي على مدينة دنيبرو الأوكرانية أمس الخميس، مما أدى إلى تصعيد الحرب.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

عوامل متعددة تجعل من الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين

وهناك عوامل متعددة تجعل من الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين؛ إذ يزداد الإقبال على شراء الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وكذلك مع انخفاض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

صعود أسعار الذهب اليوم الجمعة

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2688.70 دولار للأونصة وذلك بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب ترتفع 5% على أساس أسبوعي

وزاد سعر الذهب نحو 5% على أساس أسبوعي حتى الآن وهو أفضل أداء له منذ مطلع أكتوبر 2023.

ارتفاع العقود الأمريكية الآجلة للذهب

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% لتصل لـ 2691 دولارا للأونصة.

أسعار بتكوين اليوم، فيتو

الذهب يستمد الدعم من ارتفاع عملة بتكوين

وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس - وفقًا لسكاي نيوز- إن الذهب يستمد الدعم من ارتفاع عملة بتكوين إلى نحو 100 ألف دولار، والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

زيادة 40 % في عملة بتكوين مدفوعة بفوز ترامب

وبالحديث عن العملة المشفرة؛ سجلت عملة بتكوين زيادة بأكثر من 40 % منذ الانتخابات الأمريكية في وقت سابق من نوفمبر الجاري؛ مدفوعة بتوقعات بأن يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة.

أسعار الفضة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الفضة اليوم الجمعة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية نحو 0.6 % إلى 30.97 دولار للأوقية.

ارتفاع أسعار البلاتين اليوم الجمعة

كما سجلت أسعار البلاتين ارتفاعًا اليوم الجمعة؛ بلغ نحو 0.6% ليصل إلى 966.14 دولار.

أسعار الفضة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار البلاديوم اليوم الجمعة

بينما سجلت أسعار البلاديوم ارتفاعات خلال تعاملات اليوم الجمعة؛ إذ ارتفع سعر البلاديوم نحو 1.1 % مسجلا 1040.58 دولار للأوقية.

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

وفي نفس السياق، هناك توفعات بأن تتجه المعادن النفيسة الثلاثة (الفضة والبلاتين والبلاديوم) إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة لـ 74.37 دولار

يشار إلى أنه على صعيد آخر ومتأثرًا بالتصعيد الروسي الأوكراني؛ فإن أسعار النفط سجلت ارتفاعًا اليوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 74.37 دولار بعد أن أعلنت روسيا إطلاق صاروخ باليستي على أوكرانيا وحذرت من احتمالية توسع الصراع، مما أثار مخاوف من تراجع إمدادات الخام.

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