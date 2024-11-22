الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رياضة

عمومية الجودو تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم

مرزوق علي رئيس اتحاد
مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، فيتو

الجودو، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، اجتماعًا مهمًّا، اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة شئون الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

وتقام الجمعية العمومية في الثانية ظهر اليوم، بالقاعة الرئيسية في مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل ستاد القاهرة.

الجمعية العمومية لاتحاد الجودو

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الجودو 34 هيئة وهي: “نادي الطيران، الشمس، العبور، سموحة، الجيش، الزهور، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، الزمالك، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، الرواد، الحوار، 23 يوليو، وادي دجلة، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بأسيوط، مدينة نصر، الناصرية، اتحاد الشرطة، الشال والمنشية، الصيد الدقي، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، جزيرة الورد، الرباط والأنوار، صيد المحلة، تجديف منصورة، المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، بورسعيد، سبورتنج، جلدية، المؤسسة العسكرية بالسويس، هليوبوليس، بلدية المحلة، ومليج“.

وحسب اللائحة يتشكل مجلس إدارة اتحاد الجودو من رئيس و7 أعضاء، يتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الجودو

ويتنافس على رئاسة الاتحاد كل من:

مرزوق علي - أحمد الهجرسى - هشام مصباح - محمد مطيع - أحمد صابر - محمد مصطفى.

ويتنافس على العضوية كل من:

طارق محمد - حسام الدين صالح - أحمد إبراهيم - عمرو مكرم - هشام عبد العزيز - فوزي الهلباوي - هشام دسوقي - خالد المعتز - عصام الدين عامر - طارق صلاح الدين - خالد جميل - مصطفى مجدي غريب - عمر عبد العظيم - أحمد عبد الحميد - عمرو أشرف محجوب - محمد سيد - إيهاب أبوزيد - محمد أشرف - ياسر أحمد - ياسر عبد العزيز - أحمد رياض المنشاوي.

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