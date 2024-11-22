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"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024).

درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 -11- 2024 في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 22 -11- 2024، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغرى 18° 27 العظمى الوجه البحري مش دزتدودیدففودر 26° الشمالية الغربية السواحل 15° 26° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 14 25° جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 19 28 شمال الصعيد 14 حالة الطقس 28 جنوب الصعيد توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 نوقمبر 2024 15° 29 WWW.IDSG.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 0000000.‎"‎

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