بعد ضياع مستقبله الفني، صديقة جوناثان ميجورز تتنازل عن دعوى اعتدائه عليها

جوناثان ميجورز ، في مفاجأة غير متوقعة، وبعد أن تسببت في ضياع مستقبله الفني، وفسخ تعاقداته مع كُبرى شركات هوليوود، تنازلت وبشكل رسمي صديقة الممثل جوناثان ميجورز السابقة جريس جباري، عن دعوى الاعتداء والتشهير ضده.

صديقة جوناثان تتنازل عن القضايا ضده

وأوضحت التقارير الصحفية، أن جريس جباري، تنازلت بشكل رسمي في المحكمة عن جميع القضايا، التي رفعتها سابقا ضد حبيبها السابق الممثل جوناثان ميجورز، وذلك بعد أن أدين رسميا، في ديسمبر 2023، بتهمة الاعتداء عليها.

وقدم محامو كلا الطرفين، إشعارًا مشتركًا إلى المحكمة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، ينص على أنه تم التنازل عن جميع المطالبات ضد المدعى عليه جوناثان ميجورز من قبل جريس جباري.

مارفل تطرد جوناثان ميجورز بعد إدانته بتهمتي اعتداء وتحرش

أعلنت استديوهات مارفل، طردها، بطل سلسلة الأفينجرز الجديدة، جوناثان ميجورز، بعد إدانته، بتهم العنف المنزلي، والتحرش الجنسي، لينتهي رسميا، مستقبل الممثل في عالم الأبطال الخارقين.

إدانة الممثل جوناثان ميجورز بتهمتي اعتداء وتحرش

أدانت محكمة مانهاتن الممثل الأمريكي جوناثان ميجوز، في تهمتين من أربع تهم موجهة إليه، وفقا لشبكة أن.بي.سي نيوز.

وجاء ذلك بعد، بعد ان ‏قررت هيئة المحلفين أن 'جوناثان ميجوز، مذنب بالاعتداء من الدرجة الثالثة.

واُدين الممثل 'جوناثان ميجورز' بعد أن وجدت الشرطة، صديقته جريس، فاقدة الوعي في شقتهم والعثور على إصابات واضحة في جسدها، بما في ذلك تمزق خلف أذنها، وكدمات في الجسم، وكسر في احد اصابع يدها، بسبب خلاف شخصي وقع بينهم.

أول فيديو لمشاجرة ممثل مارفل جوناثان ميجورز وحبيبته السابقة

ونشر موقع tmz الأمريكي، أول مقطع فيديو، لمشاجرة جوناثان ميجورز، وحبيبته السابقة جريس جباري.

ويرصد مقطع الفيديو، الذي نشره موقع tmz، مشاجرة جوناثان وجريس، حيث يظهر جوناثان وهو يدفع جريس داخل سيارة دفع رباعي، ويفر هاربا منها، لتبدأ هي في مطاردته.

كما يظهر مشهد آخر لجريس، وهي تتلقى العناية الطبية، من قبل المسعفين، داخل منزل جوناثان.

ظهور أدلة جديدة تثبت تعنيف الممثل لصديقته

في تطور جديد، تم الكشف في الجلسة الخاصة بمحاكمة الممثل "جوناثان ميجوز"، عن رسائل سابقة بينه، وبين المُعتدى عليها، صديقته السابقة، قد تُثبت تعنيفه لها.

وجاء في محتوى الرسائل، التي ظهرت حديثا كأدلة، حديث ميجان جود، وتقول فيه لجوناثان ميجورز : "سأقول للطبيب أنني ضربت رأسي… كل ما أحتاج إليه الآن هو مسكن للالام،، لماذا سأشي بك للشرطة في حين أنني أريد إكمال علاقتي معك".

وهو ما يعد دليلا، علي أن الممثل كان يعتدي على صديقته ميجان جود، وانها احتاجت لعناية طبية، بسبب ذلك.

دفاع جوناثان ميجورز في المحكمة: الانتقام سبب ادعاءات صديقته السابقة

فيما ادعى محامي الممثل جوناثان ميجورز، أمام جلسة المحاكمة، أن حبيبة الممثل السابقة، جريس جباري، قدمت ادعاءات كاذبة للمحكمة ضد الممثل، مشيرا إلي ان رغبتها في الانتقام، هو السبب وراء الاتهامات التي وجهتها له.

وأضاف محامي الدفاع، قائلا:"لقد قدمت جريس، هذه الادعاءات الكاذبة لتدمير موكلي، وأخذ منه كل ما أمضى حياته في العمل من أجله".

ميجان جود تدعم حبيبها جوناثان ميجورز

وبدات فعليا، محاكمة الممثل "جوناثان ميجورز"، في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣، حيث ظهر في أولي جلسات محاكمته، مع حبيبته "ميجان جود"، في محكمة مانهاتن الجنائية.

وكانت محكمة نيويورك، في جلستها السادسة، لمحاكمة الممثل "جوناثان ميجورز " بتهمة العنف الأسري، حجزت القضية للحكم بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

ورفض قاضي المحكمة العليا في نيويورك، طلب محامي دفاع الممثل جوناثان ميجورز، برفض القضية وقرر بأن الممثل مُذنب، وسيتم النُطق بالحُكم النهائي عليه بتاريخ ٢٩ نوفمبر، ويواجه الممثل عقوبة بالسجن من ٦ اشهر إلى ٦ سنوات، بعد اتهامه، بالعنف الأسري.

الجيش الأمريكي يسحب إعلان جوناثان ميجورز

في سياق متصل، سحب الجيش الأمريكي، الإعلان، الذي ظهر فيه مؤخرًا الممثل الأسمر نجم أفلام مارفل، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء على امرأة.

وفقًا لـ Army Times، أوقف الجيش الأمريكي حملته الإعلانية مع الممثل، بسبب اعتقاله مؤخرًا وتوجيه الاتهام إليه.

وقالت لورا ديفرانسيسكو، المتحدثة باسم مكتب التسويق المؤسسي للجيش، "إن الجيش الأمريكي على علم باعتقال جوناثان ميجورز، ويشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم التي أحاطت باعتقاله، أن السيد ميجورز بريء حتى تثبت إدانته، إلا أن الحكمة تملي علينا سحب إعلاناتنا حتى يكتمل التحقيق في تلك الادعاءات".

ويواجه نجم مارفل جوناثان ميجورز ، عدة تهم، منها، الاعتداء، والتحرش، والخنق.

إلقاء القبض على جوناثان ميجورز

وألقت قوات الشرطة القبض على ميجورز، نجم أفلام مارفل البالغ من العمر ٣٣ عاما، ٢٥ مارس ٢٠٢٣، في ولاية نيويورك الأمريكية، بتهمة العنف الأسري، وذلك بعد خلاف مع امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

وأوضح بيان صادر عن شرطة نيويورك، أنه تلقي بلاغا بالاعتداء على امرأة تبلغ من العمر ٣٠ عاما ومحاولة خنقها، ليتم نقلها لاحقا للمستشفى، مع إصابات طفيفة في الرأس والرقبة.

من جانبه نفى محامي الممثل ميجورز، تلك المزاعم، موضحا لقوات الشرطة، أن الضحية المزعومة هي صديقة الممثل، وأنهم دخلوا في جدال أثناء عودتهم، في سيارة أجرة إلى المنزل من حانة في مدينة بروكلين، قائلا:" جوناثان لم يرتكب أي خطأ.. نحن نتطلع إلى تبرئة اسمه وتوضيح هذا الأمر".

فيما كشفت مصادر لموقع TMZ، أن الشرطة أُبلغت، أن صديقة نجم مارفل رأت امرأة أخرى تراسل ميجورز، وواجهته، وهي تحاول التسلل إلى هاتفه، وهو ما أصاب نجم مارفل بالجنون، ليمسك بيدها ويصفعها على وجهها.

وأوضحت الضحية المزعومة، أن نجم أفلام مارفل، وضع يديه حول رقبتها أثناء الاعتداء عليها، محاولا خنقها، ليتم إنزال المرأة، بعد ذلك من سيارة الأجرة، في مكان ما، فيما ذهب الممثل وأمضى الليلة في مكان آخر، لتذهب الصديقة إلى الشرطة في صباح اليوم التالي من الواقعة، والذي وافق أمس السبت، لتبلغ عن واقعة الاعتداء عليها، ويلقي القبض على جوناثان ميجورز في ولاية نيويورك.

ووجهت قوات الشرطة للممثل، تهمة الخنق، والاعتداء، والتحرش، فيما تمثلت إصابات الضحية المزعومة، في تمزق خلف الأذن، واحمرار في الجسد، وعلامات على وجهها، ليتم نقلها إلى إحدى المستشفيات في المنطقة وهي في حالة مستقرة، أما ميجورز، فقد تم تقييده ونقله إلى السجن على الفور، ليتم الإفراج عنه لاحقا بكفالة مع استمرار التحقيقات حول الواقعة.

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