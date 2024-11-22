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رياضة

مباريات اليوم، فاركو وإنبي يبحثان عن الفوز الأول بالدوري المصري

إنبي. فيتو
إنبي. فيتو

يلتقي في الخامسة مساء اليوم فريقا فاركو وإنبي على ستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة فاركو وإنبي بالدوري

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر إنبي أمام بيراميدز بالجولة الماضية وتعادل فاركو مع البنك الأهلي بنفس الجولة.

ترتيب فاركو وإنبي بالدوري

يحتل إنبى المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل فى الجولة الأولى وخسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية.

 بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر وأيضا برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- الأهلي 6 نقاط
2- الزمالك 6 نقاط
3- الاتحاد السكندري 6 نقاط
4- المصري البورسعيدي 4 نقاط
5- بيراميدز 4 نقاط
6- سموحة 3 نقاط
7- طلائع الجيش 3 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
9- بتروجيت نقطتان
10- مودرن سبورت نقطتان
11- الجونة نقطتان
12- غزل المحلة نقطة واحدة
13- البنك الأهلي نقطة واحدة
14- إنبي نقطة واحدة
15- زد اف سي نقطة واحدة
16- الإسماعيلي نقطة واحدة
17- فاركو نقطة واحدة
18- حرس الحدود 0 نقاط

 

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