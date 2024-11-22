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ثقافة وفنون

عمرو سعد: شخصية جمال عبد الناصر تحدي وفيلمي الجديد "الغربان" سينافس بوليوود (فيديو)

عمرو سعد، فيتو
عمرو سعد، فيتو

أكد الفنان عمرو سعد أنه يشارك في فيلم “الست” والتي تقوم ببطولته منى زكي وتجسد خلاله حياة أم كلثوم كضيف شرف ويجسد شخصية جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن تجربة ظهوره كضيف شرف هي المرة الأولى له.

عمرو سعد يشارك في فيلم الست 

وأضاف عمرو سعد خلال لقائه مع ڤيتو: "التناقض بين وبين شقيقه أحمد تناقض تكاملي والاختلاف دا مخلينا بنحب بعض جدًّا وبنكمل بعض وهو دلوقتِ بيحضر مفاجأت محمد سامي بخصوص مسلسل سيد الناس".

وتابع عمرو سعد خلال لقائه: “أن فيلمه الجديد الغربان سيكون فيلمًا مختلف من حيث نوعيته وشكله بسبب تكلفته الإنتاجية الضخمة، مضيفًا:  بأن الفيلم سينافس السينما الهندية  ومن المقرر عرضه العام المقبل”.

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عمرو سعد الفنان عمرو سعد فيلم الست جمال عبد الناصر فيلم عمرو سعد

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