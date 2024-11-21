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«آسون» أول سائحة إسبانية تخصص مأوى للكلاب الضالة في الأقصر (فيديو)

السائحة الإسبانية
السائحة الإسبانية مع الكلاب

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه أول مأوى للكلاب الضالة بالشوارع في محافظة الأقصر لرعايتهم، والذي خصصته سائحة إسبانية لأول مرة في الصعيد.

أول مأوى للكلاب الضالة في الأقصر 

وقالت «Asunción saez mollor» سائحة من إسبانيا: إن الفكرة جاءتها عن طريق الكلب الضال الذي تسلق سفح الأهرامات بالجيزة «الهرم الأكبر» تزامنا مع ملاحظتها مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة في شوارع الأقصر، وقامت بتخصيص قطعة أرض واختارت الظهير الصحراوي لكونه هادئا، لعدم إزعاجهم من الضوضاء أو إزعاج المواطنين.


وأكدت آسون السائحة الإسبانية والدكتورة في علم المصريات، أن مصر سوف تكون جميلة حال تعميم فكرتها ورعاية كافة الكلاب الضالة بالشوارع وتقديم المأوى والعلاج الطبي لهم، مشيرة إلى أن سوف تتوسع في الماوي من حيث المساحة داخل الأقصر.

 كما يضم المأوى للكلاب الضالة منطقة عزل وحمام سباحة وغرف مبيت من الأقفاص الخشبية، ومزود بروجولات وأشجار تحاكي الطبيعة، وطبيبة من مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر لرعاية الكلاب صحيًا.

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