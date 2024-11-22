الجمعة 22 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية أحمد زاهر في مسلسل “سيد الناس”

أحمد زاهر، فيتو
أحمد زاهر، فيتو

 تعاقد الفنان أحمد زاهر على المشاركة في  بطولة مسلسل “سيد الناس” مع الفنان عمرو سعد، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

ويلعب أحمد زاهر دور صديق عمرو سعد خلال أحداث العمل، ويقف بجانبه في كل الأزمات التي يمر بها، ولكن هناك بعض الأشياء التي تفرق بينهما.
 تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

ويبدأ عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسل "سيد الناس" الذى يخوض به السباق الرمضاني القادم، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامي من تصوير مسلسله الآخر "إش إش".

 

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

 

أبطال مسلسل “سيد الناس”

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

 

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