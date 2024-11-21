الخميس 21 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية ريم مصطفى في مسلسل "سيد الناس"

ريم مصطفى، فيتو
ريم مصطفى، فيتو

تعاقدت الفنانة ريم مصطفى على المشاركة في مسلسل “سيد الناس” الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، وتلعب ريم مصطفى شخصية إحدى الفتيات اللواتي يتعلقن بعمرو سعد، وتربطها علاقة حب خلال أحداث العمل,

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسل "سيد الناس" الذى يخوض به السباق الرمضاني القادم، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامي من تصوير مسلسله الآخر "أش أش".

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

 

أبطال مسلسل “سيد الناس”

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

 

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