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رياضة

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

أحمد سليمان
أحمد سليمان

سيطرت حالة من الغضب الكبير لدى عدد كبير من جماهير نادي الزمالك، من صفقة البولندي ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وظهوره بمستوى متواضع مع الفريق.

وتساءل جماهير نادي الزمالك من الذي تعاقد مع الزمالك، خاصة وأنه لا يتناسب مع طموحات وآمال جماهير الزمالك.

وأكد مصدر بالزمالك، أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هو من تعاقد مع اللاعب وأصر على ضمه لصفوف الزمالك رغم تحذيرات البعض له داخل النادي بأن اللاعب لم يظهر مع فريقه السابق بمستوى مميز، ولكنه أصر على ضمه للزمالك. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي  في اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

 

 

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