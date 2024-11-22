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ثقافة وفنون

ياسمين عبدالعزيز تتعرف على كريم فهمي بعد مشادة في “وتقابل حبيب”

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

يشارك الفنان كريم فهمي في بطولة مسلسل “وتقابل حبيب” مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يلعب كريم فهمي شخصية البطولة أمام ياسمين، ومن المفترض أن يتعرف عليها خلال أحداث العمل، بعد مشادة كلامية تحدث بينهما.
 

موعد بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

 ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

 العمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين. والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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