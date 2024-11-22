خريطة التلاوات المجودة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة طه 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة المؤمنون 30 ق.



12:28 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق.



13:08 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ إسماعيل الطنطاوى وما تيسر من سورة الممتحنة 15ق.



13:33 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمد داود 5ق الساعة 14:41

مصحف مجود للشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي القصص- العنكبوت 29 ق.



17:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطي ناصف/ وما تيسر من سورة يونس 30 ق.



18:22 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة الأعراف 30 ق.



19:38 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ صلاح شمس الدين وما تيسر من سورة البقرة 28 ق.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سور الأنعام – الطارق- العلق 30ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل/ وما تيسر من سورتى القمر- الرحمن 42ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز حربي/ وما تيسر من سورة هود 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد أبو طالب السوهاجي وما تيسر من سورة القصص 15ق.



3:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة مريم 30 ق.



05:28 (بعد الفجر) للشيخ صلاح الدين عبد الرحمن وما تيسر من سورة النساء 15ق.



05:42 (بعد الفجر) للشيخ أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورة البقرة 10ق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا