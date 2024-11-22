محمد كمونة: ميدو جابر يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

أكد محمد كمونة نجم الزمالك السابق، أن الاستفادة الكبيرة لمنتخب مصر في المعسكر الأخير هي منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين خصوصًا في لقاء كاب فيردي، مشيرًا إلى أن الأمور اختلفت كثيرًا أمام بوتسوانا بعد إعادة بعض الأساسين، وكان لا بد من عمل خليط بين العناصر الجديدة والقديمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "راضٍ عن النتيجة في لقاء مصر وكاب فيردي، لكن المباراة الثانية كنا نستحق تحقيق نتيجة أفضل وتحقيق الفوز، لكن تعادلنا مع بوتسوانا بسبب التغييرات الكثيرة في التشكيلة والتي صنعت خلل واضح في الأداء، لكن الشيء الإيجابي في النهاية هو فتح الباب أمام اللاعبين المحليين للانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف: "زلاكة لاعب جيد وسريع ولكن ما يعيبه هو ضياع الفرص، ولا بد أن يعمل معه المدرب كثيرًا، ولا بد أن يعمل على إنهاء الهجمة بشكل جيد، وطاهر محمد طاهر حصل على ثقة كبيرة في الفترة الماضية سواء مع الأهلي او منتخب مصر".

وأكمل: "جوزيه جوميز في الزمالك يعتمد على صانع العاب، ويريد الاستحواذ دائمًا على الكرة، لذلك يعتمد على طريقة 4/3/2/1، ويريد دائمًا وجود ناصر والسعيد في الوسط من أجل حرمان المنافس من امتلاك الكرة".

وزاد: "ميدو جابر لاعب المصري متألق في الفترة الأخيرة ويستحق نظرة من منتخب مصر مع حسام حسن خلال المعسكرات المقبلة، والجهاز الفني للفراعنة يتابع كل المباريات من أجل ضم عناصر مميزة.. وأسامة فيصل عنصر جيد لكنه يبذل مجهودًا كبيرًا بعيدا عن مناطق الجزاء".

وتابع: "حمدي فتحي سوف يتم الاعتماد عليه كثيرًا في الخط الخلفي، لأن حسام حسن مقتنع بوجوده في هذا المركز، من أجل بناء اللعب بشكل جيد، ومحمد عواد يسير بشكل جيد مع الزمالك وكان يستحق الفرصة، لكن طالما مصطفى شوبير لعب في لقاء بوتسوانا فلا توجد أي أزمة ولا نريد التوقف أمام تلك الأمور كثيرًا.. ومصطفى له مستقبل كبير وسيكون رقم واحد في الأهلي".

وأشار إلى أن رضا سيكا لاعب الزمالك السابق لم يكن جاهزًا للمشاركة في لقاء الأهلي الشهير الذي انتهى 6-1، وكان هناك مدحت عبدالهادي ووائل القباني أكثر جاهزية منه، والتغييرات في التشكيل من جانب اتوفستر وقتها تسببت في الخسارة الكبيرة، موضحًا بأن تامر عبد الحميد "دبس بشير التابعي" في تلك المباراة لأنه كان مكلفًا برقابة خالد بيبو.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

وقاد حسام حسن منتخب مصر للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن في تصدر مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بعدما حصد 10 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن رسميًّا لـ كأس أمم إفريقيا 2025.

وقاد العميد منتخب مصر في 10 مباريات منها 8 مواجهات رسمية، إلى جانب مباراتين وديتين.

فاز منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن في 5 مباريات رسمية كما فاز في مباراة ودية واحدة.

خسر منتخب مصر الوطني تحت قيادة حسام حسن مباراة ودية وحيدة.

تعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في 3 مباريات.

وسجل منتخب مصر بقيادة حسام حسن 18 هدفًا واستقبلت شباك الفراعنة 8 أهداف.

وأنهى منتخب مصر ارتباطاته الرسمية خلال العام الحالي 2024، وينتظر استئناف مبارياته الرسمية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة والفريق المنافس

ستكون أول مباراة رسمية قادمة لمنتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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