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مصرع زوجين في تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق طما الزراعي بسوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهد طريق طما الزراعي في سوهاج حادث تصادم مأساوي حيث لقي عامل وزوجته مصرعهما إثر اصطدام دراجة بخارية كانا يستقلانها بسيارة نقل.

 

مصرع زوجين بالطريق الزراعى بطما 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال ما يفيد تلقي الرائد محمود ذكي رئيس مباحث قسم شرطة طما بوقوع حادث تصادم  بين سيارة نقل  قيادة ”عبد اللاه م ع ص" 22 عامًا - سائق - ومقيم قسم طهطا، ودراجة بخارية “ قيادة ”ممدوح س م ب"، 39 عامًا- عامل، مقيم دائرة المركز.  

وبالانتقال والفحص تبين أن  الحادث وقع  نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة حيث نتج عنه وفـاة  قائد الدراجة البخارية، وزوجته “سارة ج ا ب”، 29 عامًا - ربة منزل، مقيمة بذات الناحية وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي طما المركزي.


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة وشقيق المتوفاة “أحمد ج ا ب”، 34 عامًا -  عامل، مقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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