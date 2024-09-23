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إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة بخارية بسوهاج

تصادم سيارة بدراجة
تصادم سيارة بدراجة بخارية، فيتو

أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بطريق الغريزات دائرة مركز جهينة تم نقل المصابين للمستشفى المركزي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

 

مدير الأمن يتلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين 

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الغريزات بمركز جهينة.
وتبين أن طرفي الحادث السيارة ميكروباص "قيادة المدعو محمود م ا ع- سن 42 سائق  ومقيم دائرة المركز ودراجة بخارية قيادة المدعو محمد ا م ع- سن 24 عامل ومقيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة نجم عن الحادث إصابة كل من:
قائد السيارة – "كدمات بالجانب الأيسر" 
و قائد الدراجة البخارية – "كسر بالذراع اليسرى"  ومرافق قائد الدراجة البخارية مصطفى م م ا- 24 سنة عامل – ومقيم بذات الناحية " اشتباه نزيف بالمخ والبطن"

وخلال التحقيقات أفاد قائدا المركبتين بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية.

 

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