الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم منتخب تونس: أتمنى التدريب في الدوري المصري وهو الأقوى في شمال إفريقيا

راضي الجعايدي، فيتو
راضي الجعايدي، فيتو

تحدث راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، إنه يتمنى التدريب في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال راضي الجعايدي في تصريحات تليفزيونية: "الدوري المصري مستواه عالٍ للغاية ويفيد اللاعبين التونيسيين".

وأضاف: "دائمًا المحترفين التونيسيين في الدوري المصري يقدمون أفضل مردود فني مع أنديتهم".

وأكمل: "الدوري المصري من الطراز الأول بشمال إفريقيا والجماهير المصرية شغوفة بحب الكرة، لذلك أتمنى التدريب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "هناك تخبط إداري على مستوى الأجهزة الفنية في المنتخب التونسي بالوقت الحالي، حققنا الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا".

واختتم حديثه قائلًا: "فوزي البنزرتي مدرب كبير وفترته الأخيرة مع تونس لم تكن موفقة، كما أن مستوى المنتخب التونسي ليس المطلوب في الوقت الحالي".

 

ويعود قطار مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى الانطلاق مرة أخرى اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة.

 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر
بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء

فاركو ضد إنبى 5 مساء

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء

 

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

 

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري منتخب تونس راضي الجعايدي بطولة الدوري المصري

مواد متعلقة

راضي الجعايدي يتحدث على مشوار معلول مع الأهلي وسبب عدم تألقه مع منتخب تونس

ياسر ريان: من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي

بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للبنك الأهلي

المصري يعلن عن القميص الخاص بالموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

كامل أبو علي يحضر مران المصري استعدادًا لمباراة الزمالك (صور)

إنبي يتبنى مبادرة إنسانية لدعم أسرة لاعب كفر الشيخ

ثلاثي الفراعنة ينضمون لتدريبات بيراميدز (صور)

الأكثر قراءة

عادل الفار باكيا في آخر ظهور: غلطت في تربية ابني وبعت لي رسالة وجعتني قبل ما يموت (فيديو)

رسميا، موعد صرف مرتبات نوفمبر، اعرف جدول صرف المرتبات 2024

القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

مصطفى كامل يعلن وفاة الفنان عادل الفار

القصة الكاملة لمرض عادل الفار، وتفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

تعرف على موعد ومكان جنازة عادل الفار

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع الجمبري والبوري وانخفاض البلطي في سوق العبور

منوعات

المزيد

لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

المزيد

خدمات

المزيد

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلى

كام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعد بن أبي وقاص

المزيد
الجريدة الرسمية