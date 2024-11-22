إصابة مزارع بجرح نافذ في البطن على يد "ابن عمه" في سوهاج

أصيب مزارع بجرح نافذ بالبطن إثر تعدي نجل عمومته عليه بسلاح أبيض “مطواة” بسبب خلافات على أولوية المرور بمركز المنشأة في سوهاج.

إصابة مزارع بجرح نافذ بالبطن بمركز المنشأة

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس المباحث بوصول “أحمد ص م ع”، 38 عام- عامل زراعي إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مصابًا "جرح طعني نافذ بالبطن" ومقيم بمركز المنشأة.

وبالانتقال والفحص إفاد والده “صابر م ع م”، 70 عام - مزارع، مقيم بذات الناحية اتهم نجل عمومتهما “عبد الرحمن ج ا م”، 35 عامًا - عامل زراعي، مقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته مما نجم عنه إصابته المشار إليها على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق.

المتهم يقر بارتكاب الواقعة وحيازته للأداة المستخدمة

تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة “مطواة” بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم.

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