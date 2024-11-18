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حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة 219 شريطا من الأقراص المخدرة في مطار القاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بحبس 3 أشخاص بتهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى زجاجات تحتوي علي مواد مخدرة في  مطار القاهرة الدولي 4 ايام علي ذمة التحقيق. 


البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط 3 اشخاص أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتهم عدد من الأقراص المخدرة بلغت 219 شريط مخدر وعبوات وزجاجات تحتوي علي مواد مخدرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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نيابة النزهة مواد مخدرة ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي

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