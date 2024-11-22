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حوادث

استدعاء شهود العيان في واقعة اعتداء شخص على مدرس بالعجوزة

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في واقعة اعتداء شخص على مدرس بمنطقة العجوزة، بسبب خلافات بينهما.

 

القبض على المتهم بالجيزة

ورد بلاغ للمقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد تعرض مدرس لاعتداء على يد أحد الأشخاص.
 

بإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل اعتدى على المجني عليه نتيجة خلافات بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة العجوزة الجيزة

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