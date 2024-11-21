الخميس 21 نوفمبر 2024
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رياضة

المصري يعلن عن القميص الخاص بالموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أعلن النادي المصري عن القميصين الأساسي والاحتياطي (الأبيض والأخضر) للفريق الأول، واللذين سيتم استخدامهما خلال الموسم الجديد، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

المصري يخوض مباراة الزمالك بقميص الجديد 

هذا ومن المقرر أن يخوض المصري البورسعيدي مباراته القادمة أمام الزمالك بطاقمه الأخضر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كامل أبو علي يحضر جانبًا من المران الأساسي للمصري استعدادًا للزمالك

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانبًا من المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي والذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الثالثة من الدوري والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

هذا ورافق أبو علي خلال حضور المران محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق، حيث كان في استقبالهما الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات واللاعبين.

وخلال كلمته للاعبين قبيل انطلاق المران، أكد الأستاذ كامل أبو علي للاعبين ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل إسعاد جماهير المصري العظيمة،  مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي المصري لا يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق ولذلك فعلى الجميع داخل الفريق أن يبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة للجميع داخل القلعة الخضراء.

وأعرب عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر على قيادة اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة القادمة، مشددا عن ثقته الكاملة في اللاعبين المطالبين بالتعبير عن إمكاناتهم الفنية والبدنية الكبيرة والتي جعلتهم محل إشادة الجميع.

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