معارض ورحلات ترفيهية، تفاصيل التعاون بين المعاهد الأزهرية ووزارة الثقافة

شهد، اليوم الخميس، في مقر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، وبحضور الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والدكتورة سعاد حلمي نيابة عن الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.

وقيادات من وزارة الثقافة، أمير تادرس، مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية المجتمعية، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

التعاون بين قطاع المعاهد وبين وزارة الثقافة

وذلك لمناقشة استكمال سبل التعاون بين قطاع المعاهد وبين وزارة الثقافة من خلال تنفيذ حزمة جديدة من الفعاليات المشتركة بين الجهتين فى المجالات المتنوعة، المجالات الثقافية والدينية والفنية والترفيهية، فضلا عن الرحلات المتعددة للطلاب والطالبات من قطاع المعاهد الأزهرية لجميع الفئات العمرية بالمراحل التعليمية المختلفة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية، للطلاب الوافدين، على نحو يسهم في إثراء النواحي الثقافية وإنماء الأعمال الفنية والمعرفية لهذه الفئات التي تتعلم في الأزهر الشريف.

تفاصيل التعاون بين قطاع المعاهد وبين وزارة الثقافة

بالإضافة إلى تنظيم الرحلات التثقيفية لزيارة الأماكن التراثية والمعالم الثقافية المهمة فى الأراضي المصرية، وإقامة بعض العروض والابتكارات الفنية والأعمال الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، وتصميم برامج ثقافية خاصة تُبرز التنوع الثقافي وتدعم التواصل بين الطلاب من مختلف الجنسيات.

فضلا عن تقديم ورش عمل وأنشطة فنية تعزز مشاركة الطلاب والطالبات في الفعاليات والبرامج والأنشطة الفنية المختلفة، التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والمعرفية والإبداعية على حد سواء.

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